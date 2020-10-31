2020/10/31 | 23:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتغيير الحلبوسي.. الجبهة السنية تتوجه للكورد بعد "الاتفاق" مع الشيعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/31 | 23:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتغيير الحلبوسي.. الجبهة السنية تتوجه للكورد بعد "الاتفاق" مع الشيعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتغيير الحلبوسي.. الجبهة السنية تتوجه للكورد بعد "الاتفاق" مع الشيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).