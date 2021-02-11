نانسي بيلوسي: من المتوقع تمرير حزمة التحفيز نهاية فبراير

2021/02/11 | 21:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الديمقراطيين يتوقعون تمرير حزمة الإغاثة من فيروس كورونا قبل إنهاء البرامج التي تدعم العاطلين عن العمل في

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