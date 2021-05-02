تأجيل مباراة ليفربول واليونايتد بسبب إقتحام جمهور الأخير ملعب المباراة

2021/05/02 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" تأجيل انطلاق مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول، والتى كان من المقرر لها في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في كلاسيكو إنجلترا، والتى يستضيفها ملعب "أولد ترافورد"، فى قمة مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2020 – 2021.

جاء قرار الرابطة بالتأجيل بسبب اقتحام جماهير اليونايتد ملعب أولد ترافورد، واعترضت حافلة الشياطين الحمر، التى لم تتحرك حتى الآن قبل قمة ليفربول مساء اليوم، اعتراضاً على عائلة الجلازرز المالكة للنادى.

وأشارت التقارير إلى تحطيم كاميرات البث داخل ملعب أولد ترافورد من قِبل الجماهير، ما يؤكد هناك الآن شكوك فعلية حول إقامة المباراة، بالإضافة إلى إبعاد حكام المباراة من ملعب أولد ترافورد بسبب اقتحام الجماهير.

وقال بيان البريميرليج :"نؤكد ان مباراة ليفربول واليونايتد سيتم تأخيرها لوقت غير مسمى حتى حين عودة الأوضاع لشكلها الطبيعي".

ويحتل مانشستر يونايتد وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

وسيتوج مانشستر سيتي رسميا باللقب في حال خسارة مانشستر يونايتد اليوم أمام الريدز.

يدخل الفريقان مباراة الليلة بأهداف مختلفة، حيث يسعى رفاق النجم المصرى محمد صلاح العودة إلى نغمة الفوز بعد تعادله فى أخر مواجهتين أمام كلا من ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 1، من أجل التواجد بين الأربعة الكبار لضمان المشاركة فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تراجع ترتيبه إلى المركز السادس برصيد 54 نقطة.

فى المقابل يسعى اليونايتد وصيف المسابقة برصيد 67 نقطة، لتحقيق الفوز من أجل تأخير إعلان جاره مانشستر سيتي بطلا للبريميرليج الموسم الحالى، وإستغلال النشوة الكبيرة التى يعيشها بعد فوزه الكاسح مساء الخميس الماضى على حساب روما الإيطالي بنتيجة 6 – 2، واقترابه من الوصول إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وتشهد مباراة الليلة مناسبة خاصة للنجم المصرى محمد صلاح، الذى سيخوض اللقاء رقم 450 على مستوى الأندية التى لعب لها خلال مسيرته، بواقع 198 مباراو مع ليفربول، 83 مع روما، 79 مع بازل، 44 مع المقاولون العرب، 26 مع فيورنتينا و19 مباراة مع تشيلسي.

وكان لقاء الدور الذى جمع الفريقين فى شهر كانون الثاني الماضى قد حسمه التعادل السلبي فى الجولة التاسعة عشر، كما نجح مانشستر يونايتد فى إقصاء الريدز من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز عليه بنتيجة 3 – 2.

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