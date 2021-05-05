2021/05/05 | 07:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموافقة على فتح فروع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/05 | 07:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموافقة على فتح فروع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموافقة على فتح فروع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).