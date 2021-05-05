قبل مباراة اليوم.. تاريخ لقاءات الريال وتشيلسي مع الحكم أورساتو بالأبطال

2021/05/05 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يحل ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء ضيفاً على تشيلسي الإنجليزي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في مدريد قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، لتكون كل السيناريوهات متاحة في لقاء الإياب.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة، أو التعادل بهدفين لمثلهما أو أكثر للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بينما تشيلسي يحتاج إلى التعادل سلبياً أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للنهائي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن تعيين الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وسبق وأن أدار دانييلي أورساتو ثلاث مباريات سابقة لريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فاز المرينجي في اثنين، وخسر في أخرى أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الماضي بملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الريال.

أما بالنسبة لتشيلسي، فسبق له وأن لعب أربع مباريات سابقة مع الحكم الإيطالي، فاز في اثنين، وخسر في لقاء، وتعادل في آخر.

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