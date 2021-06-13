بلجيكا تضرب روسيا بالثلاثة وأحداث مثيرة في مباراة الدنمارك وفنلندا

2021/06/13 | 00:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قادَ هدّاف بلجيكا روميلو لوكاكو منتخب بلاده بالفوز على نظيره الروسي بثلاثية بيضاء في المرحلة الاولى من دوري المجموعات لكأس أمم أوروبا 2020 (التي تأجلت لعام كامل جراء الجائحة).

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وسجل روميلو لوكاكو ثنائية في الدقائق (10 و88)، فيما أحرز توما مونييه هدفا عند الدقيقة (34).

وتصدرت بلجيكا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط متقدمة بفارق الاهداف عن فنلندا التي حققت المفاجأة بفوزها على الدنمارك 1-صفر في أول مشاركة لها في بطولة كبرى في تاريخها.

وتوقفت مباراة منتخبي الدنمارك وفنلندا أكثر من ساعة جراء سقوط لاعب المنتخب الدنماركي إريكسن وتعرضه لحالة إغماء.



لكن حالته الصحية استقرت لتستأنف المباراة من جديد.

وسقط لاعب خط الوسط الدنماركي على الأرض خلال رمية تماس، قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول من المباراة على ملعب باركين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأعلن منظمو المباراة تعليقها بسبب الحالة الطبية الطارئة، حسب تغريدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر تويتر.

وسيطرت حالة من الترقب على ملعب المباراة بين الجماهير ولاعبي الفريقين إبان محاولات إنعاش اللاعب.

وكانت هناك جهود واضحة من الطاقم الطبي لإنعاش إريكسن باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي ومزيل الرجفان.



وشكل زملاؤه الدنماركيون جدارًا حوله.

ولاحقا أفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اللاعب حالته "استقرت".

وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن لاعب المنتخب الوطني، كريستيان إريكسن، "استفاق" بعد سقوطه المفاجىء.

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