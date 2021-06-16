شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا بالخطأ في شباكه بطريقة

2021/06/16 | 22:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة منتخبي كندا وهايتي فجر

اليوم ضمن تصفيات الكونكاكاف (أمريكا

الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة

إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"،

تسجيل هدف عكسي بطريقة "كوميدية".

ومع بداية مجريات الشو

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