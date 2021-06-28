2021/06/28 | 23:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي

بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه

الصعب في دور الـ16 على نظيره الكرواتي

بنتيجة 5-3 بعد التمديد، عقب انتهاء

الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 3-3.

وافتتح المنتخب الك

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