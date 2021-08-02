الانضباط تصدر عدة عقوبات بشأن أحداث مباراة النجدة ومصافي الجنوب

2021/08/02 | 17:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، الاثنين، عدة عقوبات بشأن أحداث مباراة النجدة ومصافي الجنوب.

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وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آب 2021)، أن "لجنة الانضباط عقدت، اجتماعاً لمناقشة تقرير الطاقم التحكيمي ومشرف مباراة (النجدة ومصافي الجنوب) ضمن مباريات دوري الكرة الشاطئية".

وأضاف، أنه "لدى اطلاع اللجنة على التقرير وما ورد فيه من إساءةٍ من قبل بعض اللاعبين تجاه الحكام بالرغم من انهم كانوا محرومين وقد حضروا للمباراة، فقد تم استدعاءُ حكام المباراة كلاً من (أكرم مهدي ومصطفى علي ورعد سعد)، وتم تدوين إفادتهم التي جاءَ فيها: ان المدعو (فرحان رشك علي) قام بالسب والشتم، مستخدماً ألفاظاً بذيئة تجاه الطاقم التحكيمي، كذلك قام اللاعبون كل من (حسين شرع وسلام حميد وحيدر محمد) بالتهجم والسب والشتم، كما قام اللاعب (حسين شرع) برفع عصا علم الزاوية محاولاً الاعتداء على الطاقم التحكيمي، إضافة الى قيام إداري فريق النجدة (ضياء كاظم) بتهديد الحكام ومقاضاتهم عشائريا، ومن خلال التدقيق وجدنا أن الأفعال المنسوبة الى لاعبي وإداريي فريق النجدة المذكورين في أعلاه تمثل مخالفةً صريحةً للوائح والقوانين الرياضية"

وعلى ما ورد أعلاه من تفاصيل، فقد قررت لجنة الانضباط ما يلي:

1- معاقبةُ اللاعبين (حسين شرع وسلام حميد وحيدر محمد) بالإيقاف عن اللعب لخمس مباريات، إضافة الى إلزام كل واحدٍ منهم بدفع غرامة مالية مقدارها (250) ألف دينار عراقي استناداً للمادة (47/ ثانيا /1) من لائحة الصالات والشاطئية .

2- معاقبةُ إداريي نادي النجدة كل من (فرحان رشك وضياء كاظم) بالحرمان من مرافقة فريقهم لخمس مباريات وفق المادة (53 / 3) من لائحة الصالات والشاطئية .

3- في حال تكرارِ المخالفة تُضاعف العقوبات الإدارية والمالية.

4- إشعارُ لجنة الصالات والشاطئية باتخاذ القرار المناسب لحسم نتيجة المباراة وفق المادة (74 / صالات وشاطئية).

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