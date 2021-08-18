26 شخصا يصلون الإمارات من أفغانستان على متن طائرة عسكرية أسترالية

2021/08/18 | 07:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عن وصول رحلة إجلاء على متن طائرة عسكرية أسترالية من أفغانستان إلى الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء.

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