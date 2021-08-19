وكالة الاستخبارات تحبط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي في بابل

2021/08/19 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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احبطت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي في محافظة بابل

خلية الاعلام الامني قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل اثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق السريع قرب جسر صفر".

واضاف البيان، انه "تم استدعاء الجهد الهندسي وتفكيكها دون خسائر تذكر".

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