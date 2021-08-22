برشلونة يتعثر ويتعادل أمام أتليتك بلباو في الدوري الاسباني

2021/08/22 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة تعادل نادي برشلونة مع أتلتيك بلباو، بهدف لكل فريق، ونجا من السقوط في المباراة التي أُقيمت على ملعب سان ماميس، في الجولة الثانية للدوري الإسباني.

تقدم إينيجو مارتينيز لأتلتيك بلباو، في الدقيقة 50 بعدما حول ركنية زميله إيكر مونياين، برأسه في مرمى الحارس نيتو.

وتعادل ممفيس ديباي لبرشلونة، في الدقيقة 75 من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى، سكنت شباك الحارس جولين أجيريزابالا.

بهذا التعادل وصل برشلونة للنقطة 4 ليتصدر الدوري، في انتظار نتائج مباريات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

أما أتلتيك بلباو فوصل لنقطته الثانية، بعدما تعادل في المباراة الأولى ضد إلتشي دون أهداف.

أحداث المباراةبدأت المباراة بقوة بين الفريقين، وتوغل ديباي من الجانب الأيمن، وأرسل كرة عرضية أرضية لكن مارتن برايثوايت سددها فوق المرمى.

ورد أوناي لوبيز وأطلق قذيقة من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بعارضة مرمى برشلونة.

وأرسل إنياكي ويليامز كرة عرضية، أبعدها جيرارد بيكيه قبل أن تصل للاعبي بلباو.

وفي الدقيقة 31 غادر بيكيه المباراة إثر إصابته، ليترك مكانه لرونالد أراخاو.

وحاول ويليامز وأطلق قذيفة تصدى لها نيتو بنجاح وأبعدها عن مرمى برشلونة.

الشوط الثاني كان هادئا.



حتى سجل مارتينيز هدف في الدقيقة 50 مستغلا عدم رقابة لاعبي برشلونة له أثناء تنفيذ الركلة الركنية.

بعد الهدف أجرى كومان تغييرات فدفع بيوسف ديمير وسيرجي روبيرتو بدلا من بيدري وبرايثوايت.

ومن عدة تمريرات لبرشلونة، أرسل روبيرتو الكرة لديباي، الذي سدد بقوة على يمين حارس بلباو، الذي فشل في منع الكرة من الدخول للشباك.

وكاد ديباي أن يسجل الثاني من انفراد لكنه سدد لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر.

وتعرض إريك جارسيا مدافع برشلونة، للطرد بعد عرقلة ويليامز جونيور، قبل منطقة جزاء الفريق الكتالوني.

وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة ضد خيتافي على ملعب كامب نو.

بينما يواجه أتلتيك بلباو فريق سلتا فيجو على ملعب بالايدوس.

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