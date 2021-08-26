استاد خليفة الدولي في الدوحة يحتضن مباراة منتخبنا الوطني أمام إيران

2021/08/26 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / اعتمدَ الاتحاد القطري لكرة القدم استاد خليفة الدولي ملعباً رسمياً لإقامة مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم امام المنتخب الإيراني في السابع من الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.ويأتي تغيير ملعب المباراة، من استاد ثاني بن جاسم لنادي الغرافة إلى استاد خليفة الدولي، بعد طلب الهيأة التطبيعية بتغيير ملعب المباراة الذي سيحتضن مواجهة منتخبنا الوطني أمام منتخب إيران في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية.وستقامُ مباراة منتخبنا الوطني في الدوحة بتمام الساعة التاسعة مساءً، وبغياب الجماهير./انتهى

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