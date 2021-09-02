2021/09/02 | 08:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وصل صباح اليوم الخميس، وفد منتخبنا الأولمبي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قادماً من مطار اسطنبول، لاقامة معسكر تدريبي هناك، تتخلله إقامة مباراتين ودّيتين، يومي السبت والاثنين من الأسبوع المقبل، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخبنا الأولمبي يعسكر في الإمارات ويستعد لمواجهة منتخبها ودياً المركز الخبري الوطني.

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