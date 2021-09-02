معلقا على مباراة اليوم.. مدرب منتخبنا الوطني: طبق اللاعبون ما اردنا منهم

2021/09/02 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعرب مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، ديك ادفوكات، عن رضاه على أداء اللاعبين خلال مباراتهم أمام منتخب كوريا الجنوبية في سيئول، في افتتاح منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.[…]

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مدرب منتخبنا الوطني: طبق اللاعبون ما اردنا منهم المركز الخبري الوطني.

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