الصحة تكشف موقفها من حضور الجماهير مباريات الدوري الممتاز

2021/09/20 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حسمت وزارة الصحة، موقفها من حضور الجماهير الرياضية للملاعب مع إنطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد اليوم الأثنين.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي في حديث صحافي، إنه “في […]

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