تعادل بطعم الخسارة للعراق امام نظيره الاماراتي في تصفيات كأس العالم

2021/10/12 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل المنتخب الوطني ونظيره الاماراتي 2-2 في مباراة درامية ضمن التصفيات المونديالية..



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