2021/10/15 | 21:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، تفاصيل قبول 1000 متقدم للعمل بصفة باحث، فيما حددت معيار المفاضلة في قبول المتقدمين.وقالت مدير عام الهيئة، هدى سجاد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحماية الاجتماعية تتحدث عن تفاصيل قبول المتقدمين للعمل بصفة باحث المركز الخبري الوطني.

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