2021/11/02 | 11:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذير من فيضانات وسيول غير معتادة في العراق ودعوة للإستعداد لها

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية في البرلمان السابق سلام الشمري الجهات المعنية الى الاستعداد لمواجهة اي فيضانات وسيول قبل موسمها المعتاد.

وقال في بيان ، ان "التغيير المناخي الذي يسود العالم قد يؤدي الى فيضانات وسيول في غير وقتها وقد يتعرض العراق الى تكرار ماحدث قبل ايام في اربيل من فيضانات وسيول".

واضاف ان "موسم الفيضان في العراق دائما مايكون في شهر نيسان من كل عام ان كانت الاجواء الشتائية غزيرة بتساقط الامطار والثلوج ولكن مانلاحظه ان التغييرات المناخية مستمرة وتاثيراتها واضحة ليس في العراق وحده بل في أغلب دول العالم".

وشدد الشمري على "أهمية أخذ التحذيرات الدولية حول التغييرات المناخية محمل الجد خاصة مايتعلق بمواسم من الفيضانات والسيول في غير وقتها قد تضرب مدن دول ومدن عديدة في العالم".

وكانت مدينة أربيل في أقليم كردستان شهدت السبت الماضي سيولاً نتيجة أمطار غزيرة مفاجأة تسببت بأضرار مادية فادحة للسكان والمباني العامة.

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