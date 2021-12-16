الامين العام لوزارة الدفاع يناقش مع السفير الهندي تدريب القوات الامنية في المؤسسات التدريبية الهندية

2021/12/16 | 17:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري، مع السفير الهندي براشانت بيساي موضوع تدريب القوات الأمنية في المؤسسات التدريبية الهندية.وذكر بيان لوزارة الدفاع , ان الأمين العام للوزارة استقبل السفير الهندي اليوم في مقر الوزارة مؤكداً أن هدفنا هو تطوير العلاقات مع الهند في مجالات التدريب والتسليح والتصنيع خاصةً أن للعراق علاقات تاريخية مع الهند.وتمت ، بحسب البيان ، مناقشة موضوع تدريب القوات الأمنية في المؤسسات التدريبية الهندية .من جانبه قدم السفير دعوة للامين العام لحضور معرض الدفاع الذي سيقام في الهند، للاطلاع على تطور الصناعة العسكرية للهند "./انتهى2

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