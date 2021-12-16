دوري الأمم الأوربية: إنجلترا وألمانيا وإيطاليا في مجموعة الموت

2021/12/16 | 21:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، قرعة منافسات النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، في مدينة نيون السويسرية.وتقرر إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية، يومي 2 و8 حزيران المقبل.وستُلعب لقاءات الجولتين الثالثة والرابعة، يومي 8 و14 من نفس الشهر، على أن تقام الجولتان الخامسة والسادسة، يومي 22 و27 أيلول القادم.وسيُجرى نصف النهائي يومي 14 و15 حزيران 2023، بينما سيُلعب لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 18 من نفس الشهر، ومن ثم مباريات الملحق المؤهل إلى اليورو، أيام 21 - 23 و24 - 26 آذار 2024.وأوقعت القرعة منتخبات "إنجلترا وألمانيا وإيطاليا والمجر" في المجموعة الثالثة النارية، ضمن المستوى الأول، بينما جاءت فرنسا حاملة اللقب في المجموعة الأولى، برفقة الدنمارك وكرواتيا والنمسا.وجاءت نتائج القرعة كاملةً كالتالي:المستوى الرابعالمجموعة الأولى: لاتفيا - أندورا - (كازاخستان/ مولدوفا) - ليشتنشتاين.المجموعة الثانية: سان مارينو - (قبرص/ إستونيا) - مالطا.المستوى الثالثالمجموعة الأولى: جزر فارو - ليتوانيا - لوكسمبورج - تركيا.المجموعة الثانية: (قبرص/ إستونيا) - كوسوفو - اليونان - أيرلندا الشمالية.المجموعة الثالثة: (كازاخستان/ مولدوفا) - أذربيجان - بيلاروسيا - سلوفاكيا.المجموعة الرابعة: جبل طارق - جورجيا - مقدونيا الشمالية - بلغاريا.المستوى الثاني:المجموعة الأولى: أرمينيا - أيرلندا - اسكتلندا - أوكرانيا.المجموعة الثانية: ألبانيا - الكيان الصهيوني - روسيا - أيسلندا.المجموعة الثالثة: مونتينجرو - رومانيا - فنلندا - البوسنة والهرسك.المجموعة الرابعة: سلوفينيا - صربيا - النرويج - السويد.المستوى الأول:المجموعة الأولى: النمسا - كرواتيا - الدنمارك - فرنسا.المجموعة الثانية: التشيك - سويسرا - البرتغال - إسبانيا.المجموعة الثالثة: المجر - إنجلترا - ألمانيا - إيطاليا.المجموعة الرابعة: ويلز - بولندا - هولندا - بلجيكا./انتهى9

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