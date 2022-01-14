رسميا.. امير العماري ينظم لغوتنبرغ الناشط بالدوري السويدي الممتاز

2022/01/14 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن نادي غوتنبرغ السويدي التعاقد رسميا مع لاعب المنتخب الوطني العراقي امير العماري ليمثله بالدوري السويدي الممتاز.وانتقل العماري لناديه الجديد بعد هبوط فريقه السابق هالمستاد إلى مصاف الدرجة الأولى.ومثل امير العماري وسطع نجمه مع المنتخب الوطني بمباريات تصفيات كأس العالم وله هدف دولي.

وسيتواجد العماري في مباراتي إيران و لبنان المقبلتين نهاية الشهر الجاري ضمن تصفيات كأس العالم بعد توجيه الدعوة الرسمية له للانضمام للمنتخب الوطني.

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