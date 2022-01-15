الشرطة السويدية تبحث عن طائرة مسيرة حلقت فوق محطة نووية

2022/01/15 | 15:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشرطة السويدية أنها أرسلت دوريات وطائرات هليكوبتر إلى منطقة محطة فورسمارك النووية للبحث عن طائرة مسيّرة كبيرة شوهدت تحلق فوق الموقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها على الإنترنت، اليوم السبت، “تواصل الشرطة محاولة تحديد مكان الطائرة المسيرة حتى باستخدام (طائراتها المسيرة)، ولكن دون […]

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