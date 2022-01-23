"الاتحاد الكردستاني" يرشح الرئيس برهم صالح لولاية ثانية

2022/01/23 | 20:00 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بالإجماع، اليوم الأحد، ترشيح رئيس الجمهورية العراقي الحالي برهم صالح لولاية ثانية.

وكان عشرات النشطاء العراقيين قد تظاهروا في بغداد، يوم الخميس، رفضاً للتجديد لولاية ثانية للرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان).

جلسة البرلمان الذي تم فيها إعادة انتخاب الحلبوسي على رأسه

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وتظاهر النشطاء القادمون من محافظات جنوبية غرب بغداد، بدعوة من صفحات داعمة للحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

وطالب النشطاء، أعضاء البرلمان الـ329 برفض تجديد الولاية الثانية لرؤساء البرلمان محمد الحلبوسي، والحكومة مصطفى الكاظمي، والجمهورية برهم صالح.

وجدد البرلمان العراقي في 9 يناير الجاري انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له لولاية ثانية، بعد أن حصل على ثقة 200 نائب.

ووفق تقارير إعلامية، فإن الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، طرحت إعادة تسمية صالح لرئاسة الجمهورية، والكاظمي لرئاسة الحكومة، عقب التجديد للحلبوسي.

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