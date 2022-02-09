الفتح: التجديد للرئاسات الثلاث بعيد عن عبارة “شلع قلع”

2022/02/09 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد جدد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، رفضه لتجديد الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وذلك بعد اعلان تحالف السيادة دعمه للكاظمي برئاسة الحكومة المقبلة.وقال عضو التحالف علي الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “موقفنا ثابتاً من رفض تجديد الثقة للرئاسات الثلاث”، مشيراً إلى أن “التوافقات الحالية ستساهم بإعادة تدوير الشخصيات السابقة حيث انه تم …

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