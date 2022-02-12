2022/02/12 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم السبت، عدم انضمامها إلى حلف الناتو.وقالت كارين فالينشتين وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بالسويد، في حديث لصحيفة “بوليتيكو”، وتابعتها “ايرث نيوز”، إن “الوضع حول أوكرانيا لم يؤثر على قرار بلادها بخصوص الانضمام إلى الناتو”.وشددت الوزيرة على أن “السويد لا تسعى للانضمام إلى الحلف، بل تركز فقط على […]

ظهرت المقالة السويد: لا نسعى للانضمام إلى الناتو وانما التعاون فقط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السويد: لا نسعى للانضمام إلى الناتو وانما التعاون فقط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السويد: لا نسعى للانضمام إلى الناتو وانما التعاون فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).