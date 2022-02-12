الكهرباء: مشروع تحويل النفايات الى طاقة متوقف على امرين

2022/02/12 | 18:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعتبر وزير الكهرباء وكالة، عادل كريم، اليوم السبت، مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، مرهون بقيام البلديات باحسان جمعها وتصنيفها فضلا عن انتظار المستثمرين لتقديم عروضهم.

وقال كريم، إن “مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية يتم بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان، ويعتمد على المخلفات وكيفية جمعها في مواقع وتحويلها الى نفايات، إذ يقسم بعضها للحرق والآخر للاستفادة منها في مجالات أخرى وهذا بالأساس سيتم بحسب العقد مع وزارة الإعمار”.

وأضاف، أن “الطاقة التي تولد من النفايات ليست كبيرة بل قليلة جداً فيما لو تم المشروع، كونها توفر حرارة قليلة جداً مقارنة بالغاز والنفط، لكن العملية بالدرجة الأساس تهدف إلى التخلص من تلك النفايات والمخلفات”، مشيراً إلى أن “العملية تخص وزارتي البيئة والإعمار وأمانة بغداد ودوائر البلديات المحلية للتخلص من النفايات بشكل أصولي وصحي”.

ولفت إلى أن “المستثمرين المحليين حتى الآن لم يتقدموا للمشروع”، موضحاً أن “المشروع يعتمد على جمع النفايات بمكان واحد ويجب أن تكون كميات هائلة منها ويقوم المستثمر ببناء محطة للعمل على جمع النفايات وحرقها وتوليد الطاقة منها للتخلص من المخلفات”.

وحول تجهيز الطاقة خلال فصل الصيف المقبل، قال وزير الكهرباء، إن “الوزارة تتوقع أن يكون التجهيز جيداً حال توفر الوقود بشكل جيد، كون الوزارة تعتمد على توفير الوقود وتقليل المواطنين للاستهلاك غير المبرر للطاقة من الإنارة وغيرها”.

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