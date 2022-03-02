مجموعة نفطية إيطالية ستنسحب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا

2022/03/02 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة "إيني" بيع حصتها البالغة 50 بالمئة في خط أنابيب الغاز "بلو ستريم" الذي تسيطر عليه بالتساوي مع شركة "غازبروم" الروسية العملاقة

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