ترودو: كندا “تدعم بقوة” انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

2022/04/22 | 08:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو، أن أوتاوا تؤيد بقوة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.وقال ترودو للصحفيين في أوتاوا يوم أمس الخميس: “تجرى محادثات حول تتطلع السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكندا، بالطبع، تدعم ذلك بشدة”.في الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام الأمريكية أن فنلندا دعت السويد لتقديم […]

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