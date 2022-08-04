2022/08/04 | 01:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق اندلع في كورنيش الأعظمية ببغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عشرة فرق إطفاء تابعة إلى مديرية الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مساحة كبير تقدر بخمسة دونمات تحتوي على قصب وحشائش متيبسة على ضفاف نهر دجلة في كورنيش الأعظمية ببغداد".وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر امتداد الحريق إلى مرسى الزوارق والألعاب الترفيهية القريبة من موقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في كورنيش الأعظمية ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في كورنيش الأعظمية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).