2022/08/21 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني، من انتشال 3 جثث من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر المديرية في بيان أن ” فرق إنقاذ الدفاع المدني تنتشل 3 جثث من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي عليه السلام”.

التالي

منذ ساعتين

النزاهة: استقدام وزير الصناعة والمعادن السابق لمخالفته واجباته الوظيفيَّة

منذ 3 ساعات

جنايات بابل تصدر حكما بالإعدام بحق قاتل التدريسي في كلية طب الاسنان

منذ 4 ساعات

القبض على أحد أفراد عصابة سرقة المنازل في ميسان

منذ 6 ساعات

الدفاع المدني يواصل عمليات الإنقاذ في قطارة الإمام علي

منذ 7 ساعات

الكويت تنفي استهداف قاعدة أمريكية على أراضيها

منذ 19 ساعة

تدمير ثلاثة أوكار وضبط متفجرات في ديالى

منذ 20 ساعة

الشرطة تكشف تفاصيل مقتل عائلة في كربلاء

منذ يوم واحد

القبض على شبكة للابتزاز الإلكتروني في كربلاء المقدسة

منذ يوم واحد

وزارة الدفاع تنفي افتتاحها مراكز لاستقبال المفسوخة عقودهم

منذ يوم واحد

طيران الجيش العراقي يستهدف أوكار قيادات مهمة لداعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الدفاع المدني تنتشل ثلاث جثث من تحت ركام حادثة القطارة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الدفاع المدني تنتشل ثلاث جثث من تحت ركام حادثة القطارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).