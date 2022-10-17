شاهد بالفيديو:احدث الاجهزة المتطورة تسخرها العتبة الحسينية لعلاج المرضى مجانا

2022/10/17 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دأبت العتبة الحسينية المقدسة ومنذ

ولوجها الى عالم توفير الخدمات الطبية

والصحية بافضل نوعياتها لتقديم احسن

الخدمات للمرضى، وشددت على ان تكون

الاجهزة والمعدات الطبية من ارقى

المناشئ العالمية ومن صناعة ك

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