ارتفاع اسعار النفط العالمية اكثر من 1% بعد بيانات مفاجئة اظهرت انخفاض مخزونات الخام الامريكي

2022/11/02 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة بأكثر من 1%، يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكية، مما يشير إلى استمرار الطلب على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أعاقت النمو العالمي.وارتفعت … Readmore

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