السوداني والرئيس الإماراتي يؤكدان على أهمية تنمية الشراكة لمواجهة التحديات

2022/11/05 | 20:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 11/05/2022، اتصالا هاتفيا...

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