دعوة داني ألفيس واستبعاد فيرمينو.. قائمة البرازيل لمونديال قطر تثير جدلا

2022/11/08 | 00:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، يوم الاثنين، عن قائمة الفريق النهائية لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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