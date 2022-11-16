حلم المونديال الأول.. التجانس سلاح قطر والافتتاح

2022/11/16 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 2019 حقق منتخب قطر مفاجئة كبيرة بعد التتويج بكأس آسيا عقب فوز درامي على اليابان في المباراة النهائية، وهو ما تأمل الجماهير القطرية حصوله من جديد خلال مونديال الدوحة الذي سينطلق الأحد المقبل، على الأقل من خلال عبور مرحلة المجموعات.

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