2022/11/24 | 01:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر تفاعلات الميديا، 11/23/2022: رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية وكالة:...

ظهرت المقالة السوداني سيجري زيارة إلى السعودية..



و الأردن أبدت انفتاحا نحوه أولاً على المسلة.

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