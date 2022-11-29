سيكون من أكبر مطارات العالم.. السعودية تعلن خططها لمطار الملك سلمان بالرياض

2022/11/29 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، والذي يهدف لتحويل الرياض إلى بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل، والتجارة، والسياحة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الإثنين.

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