السوداني يدعو جميع المحاضرين المجانيين إلى العودة لمدارسهم (فيديو)

2022/12/17 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، جميع المحاضرين

المجانيين إلى العودة لمدارسهم، فيما

أعلن التوجه لحسم ملف المحاضرين ضمن

موازنة 2023.

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