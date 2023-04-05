2023/04/05 | 21:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا والولايات المتحدة...

ظهرت المقالة لافروف: روسيا والولايات المتحدة في مرحلة ساخنة من الحرب أولاً على المسلة.

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