أسعار الدجاج تقفز إلى الضعف في إقليم كردستان.. ما السبب؟

2023/04/08 | 00:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عزت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان، الجمعة، ارتفاع أسعار الدجاج الحي إلى زيادة الطلب عليه كبديل عن اللحوم الحمراء التي ارتفعت أسعارها مؤخرا، ما تسبب بزيادة سعر الدجاج أيضا.

وقال مدير الثروة الحيوانية في الوزارة، فراس صادق، في توضيح إن “السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدجاج الحي في إقليم كردستان يعود إلى الزيادة الكبيرة في أسعار اللحوم الحمراء، وقد أدى هذا إلى ارتفاع الطلب على الدجاج كبديل عن اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان”.

وبلغ سعر كيلوغرام الدجاج الحي في إقليم كردستان نحو 5000 دينار، فيما تتراوح سعر كيلوغرام الدجاج الحي في الأشهر القليلة الماضية قبل فصل الربيع بين 2000 و2500 دينار.

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