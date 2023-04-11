7 محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي بذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (ع)

2023/04/11 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظات النجف وكربلاء وميسان

وبابل والمثنى وواسط والديوانية، اليوم

الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

الأربعاء بذكرى استشهاد الإمام علي

(عليه السلام).

أدناه قائمة المحافظات التي قررت تعطيل

الد

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