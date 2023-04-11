2023/04/11 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دعت بعثة الأمم المتحدة في السودان، اليوم الثلاثاء، السلطات السودانية إلى التحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بشأن تهديدات بقتل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس.وأظهر مقطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في التهديد بقتل ممثلها بالسودان المركز الخبري الوطني.

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