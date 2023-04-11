السفير البريطاني يعزي الشعب العراقي بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2023/04/11 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

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عزا السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون، الشعب العراقي بذكرى استشهاد الإمام علي (ع).

وقال ريتشاردسون في تغريدة بتويتر :"تتقدم السفارة البريطانية في بغداد بخالص تعازيها الى الشعب العراقي والاسلامي في ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (ع)".

ويحيي الآف العراقيين الليلة ذكرى الشهادة في النجف الأشرف، مع إعلان 10 محافظات تعطيل دوام الغد للمناسبة باستثناء بغداد.

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