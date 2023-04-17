2023/04/17 | 13:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استأنف مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يستأنف جلسة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

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