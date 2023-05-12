البيت الأبيض: واشنطن ستعزز وجودها العسكري في مياه الخليج

2023/05/12 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة قررت تعزيز وجودها العسكري في مياه الخليج.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن “وزارة الدفاع ستتخذ سلسلة من […]

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