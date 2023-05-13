2023/05/13 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني ،اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع داخل بناية قيد الإنشاء في محافظة كربلاء.وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن ” فرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع داخل بناية قيد الإنشاء بكربلاء المركز الخبري الوطني.

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