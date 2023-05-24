وزيرة الهجرة: عوائل من صلاح الدين ترغب بالبقاء في كربلاء ومحافظة النجف ترفض اي نازح لديها

2023/05/24 | 18:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين ان "كثيراً

من الأسر النازحة من محافظة صلاح الدين

من المكون السني ترغب بالاندماج

والبقاء في محافظة كربلاء المقدسة

مبينة ان محافظة النجف الاشرف ترفض

اندماج اي اسرة نازحة من

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