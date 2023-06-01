النزاهة: توقيف مدير بلدية سامراء الأسبق إثر تلقيه مبالغ مالية من صاحب مشروع سكني

2023/06/01 | 09:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة صدور أمرٍ بتوقيف مدير بلديَّة سامراء الأسبق؛ بتهمة اقتراف جريمة الرشوة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً بتوقيف مدير بلديَّة سامراء الأسبق بعد مثوله لأمر الاستقدام الصادر بحقِّه وسماع أقواله.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمر التوقيف صدر على خلفيَّة الشكوى المُقدَّمة من مدير أحد المشاريع السكنيَّة التي تفيد بأنَّ المشتكي سلَّم مبلغاً ماليا قدره(500،000،000) خمسمائة مليون دينار إلى المُتَّهم عندما كان يشغل منصب مُدير بلديَّة سامراء عن قيمة الأرض المضافة للمشروع؛ لغرض تقييدها في حسابات بلديَّة سامراء،لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم قام بالاحتفاظ بالمبلغ لحسابه الخاصّ دون تسليمه للحسابات.

وأضافت إنَّ أمر التوقيف صدر عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقيّ النافذ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

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