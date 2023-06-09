2023/06/09 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أندلع حريق كبير في بناية تجارية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، ان :"فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير أندلع داخل مجمع ضمن شارع العطار في الكرادة".

وبين ان "الحادث داخل بناية تجارية مشيدة من ثلاثة طوابق متخذة كمخازن لتجارة الاجهزة الكهربائية في الشارع".

ولم تعرف بعد حجم الأضرار المادية وأسباب الحريق أو فيما اذا كانت هناك خسائر بشرية، بانتظار صدور الموقف الرسمي من مديرية الدفاع المدني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق داخل مجمع ضمن شارع العطار في الكرادة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق داخل مجمع ضمن شارع العطار في الكرادة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).